Gira tra gli ombrelloni per rubare, ladra seriale finisce in manette

A seguito di segnalazione al 113, gli agenti del Commissariato di P.S. di Termoli sono stati inviati dalla Sala Operativa presso uno stabilimento balneare posto lungo via Cristoforo Colombo per un furto. In particolare, un ospite del lido ha riferito ai poliziotti di aver notato una donna aggirarsi con fare sospetto tra gli ombrelloni.

All’arrivo della Volante, la stessa è stata rintracciata mentre era seduta su una sdraio del lido, circondata da alcuni avventori del medesimo, poiché nel frattempo si era diffusa la notizia di diversi furti perpetrati tra i bagnanti nei vari stabilimenti della zona.

Nel corso delle operazioni, la donna ha tentato di disfarsi di un portafogli in precedenza occultato addosso, gettandolo in una fioriera e prontamente recuperato dai poliziotti, quale provento del furto appena commesso.

A seguito degli accertamenti di rito e alla luce dei numerosi pregiudizi di polizia a carico nonché dai riscontri circa diversi furti commessi nell’ultimo periodo presso altri stabilimenti della zona, la donna è stata tratta in arresto e tradotta in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.