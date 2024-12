Frosolone: racconta ‘Dante uomo e la sua epoca’, l’Università delle Generazoni lo premia

I giovani di oggi, si sa, hanno ben altri interessi che non la Letteratura Italiana, specialmente quella di sette secoli fa. Ed è assai raro che se ne trovi uno, come Pietro Borraro (e addirittura poco più che ventenne), che intenda trattare un tema alquanto impegnativo come “Dante uomo e la sua epoca”. Invece, questo bravo ragazzo molisano, falconiere e appassionato di storia e di storie, ha voluto cimentarsi su tale arduo argomento ottenendo i più calorosi applausi e le lodi più sperticate del pubblico presente nella Epica Villa Artemide di Frosolone in Piazza Alessandro Volta 18, sede della inusitata conferenza.

Ha però un piccolo-grande segreto ed una forte motivazione personale e familiare Pietro Borraro, nato a Campobasso il 22 dicembre 2002 e residente in contrada Selva a Castropignano dove aiuta i genitori nell’azienda agropastorale: è nipote d’arte!… Infatti, il suo omonimo nonno paterno (1927-1982) è stato uno dei dantisti più noti del Sud Italia, oltre che direttore della Biblioteca Provinciale di Salerno e organizzatore di memorabili convegni internazionali, nonché “inventore” dell’animazione culturale in Italia.

Pure per questo, Pietro Borraro junior ha voluto realizzare molto lodevolmente, sulle orme del nonno e in omaggio a lui, una prima conferenza su Dante Alighieri, abbinando ardìre e coraggio, amore inter-generazionale e “animazione culturale” tra le montagne dell’Alto Molise. Ricevendo, per questo suo valore, pure uno speciale encomio dall’Università delle Generazioni di Agnone e una targa-premio personalizzata in rame con il panorama del centro storico della città d’arte altomolisana.