Greco a Comune: “Acquistare più tamponi possibili, noi faremo la nostra parte”

“In un momento difficilissimo per la città di Agnone con i numeri del contagio che aumentano di giorno in giorno, è doveroso agire concretamente senza indugiare un solo attimo. A tal proposito è necessario che tutte le forze si uniscano e scendano in campo per avviare una campagna screening sull’intera popolazione. Sull’esempio di molti comuni bassomolisani e abruzzesi, esorto, dunque, l’amministrazione comunale di Agnone ad acquistare un numero congruo di tamponi rapidi da effettuare sulla popolazione. L’elevato tasso di contagiosità della pandemia, impone scelte rapide per contenere il propagarsi del virus”.

E’ l’invito che il consigliere regionale Andrea Greco fa via facebook alla giunta Saia dopo aver appreso la notizia dei nuovi 29 contagiati che in totale oggi fanno 78 su una popolazione di circa 5000 abitanti.

“Come MoVimento 5 Stelle – riprende Greco – siamo pronti a fare la nostra parte come d’altronde sempre dimostrato ovunque. Oggi più che mai non ci sottrarremo alle nostre responsabilità. Oggi più che mai vogliamo essere vicini alla nostra gente che combatte una battaglia contro un nemico subdolo e vigliacco. L’invito a contribuire all’acquisto di più tamponi possibili naturalmente dovrà essere rivolto indistintamente a tutti, anche ad aziende e privati che possono dare una mano. Oggi più che mai – conclude il capogruppo del M5S in Consiglio regionale – bisogna dimostrare la caparbietà di un popolo che da secoli si è sempre contraddistinto. Far partire da subito una massiccia campagna di tamponi, potrà senz’altro aiutare a contrastare l’avanzata del Covid-19”.