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lunedì 29 Giugno 2026
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Ha garantito la sicurezza della Nazionale italiana di calcio, Passariello promosso dirigente superiore della Polizia

Massimo Passariello, attuale Vicario del Questore di Campobasso, è stato promosso da Primo Dirigente a Dirigente Superiore della Polizia di Stato. La promozione, che decorrerà dal 1° luglio 2026, rappresenta un nuovo importante traguardo in una carriera iniziata…

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Massimo Passariello, attuale Vicario del Questore di Campobasso, è stato promosso da Primo Dirigente a Dirigente Superiore della Polizia di Stato. La promozione, che decorrerà dal 1° luglio 2026, rappresenta un nuovo importante traguardo in una carriera iniziata quarant’anni fa.

Originario di Latina, laureato in Giurisprudenza, Passariello è entrato nella Polizia di Stato nel 1986 dopo aver vinto il concorso per allievo aspirante vice commissario e frequentato il corso presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma. Nominato Vice Commissario nel 1991 è stato assegnato alla Questura di Torino, dove ha svolto servizio presso l’Ufficio di Gabinetto del Questore fino al 1994.

Trasferito al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e assegnato al Servizio Ordine Pubblico, ha ricoperto, fino al 2001, l’incarico di Funzionario della I Divisione competente nelle pianificazioni connesse con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica a livello nazionale, mentre dal 2001 al 2011, sempre nell’ambito del medesimo Ufficio, ha diretto la Sezione competente nella tutela degli obiettivi a rischio sul territorio nazionale, nella predisposizione delle direttive dipartimentali per il governo dei “Grandi Eventi” e per il  coordinamento delle misure tutorie a protezione delle personalità straniere in visita in Italia. Diversi gli eventi di speciale rilevanza di cui si è occupato, tra cui, nel 2005 i Funerali del Santo Padre Giovanni Paolo, nel 2006 le Olimpiadi Invernali di Torino, nel 2007 le celebrazioni per il 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, nel 2009 il G8 de L’Aquila, nel  2011 gli eventi celebrativi del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Dopo aver frequentato la Scuola di Perfezionamento Interforze, nel 2012 è stato promosso Primo Dirigente ed assegnato a Napoli, dove nel 2013-2014 ha svolto l’incarico di Vice Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania.

Dal 2015, nuovamente trasferito a Roma presso la Segreteria del Dipartimento-Ufficio Ordine Pubblico, ha diretto fino al 2021 il CNIMS, occupandosi a livello nazionale delle misure di ordine e sicurezza connesse con le manifestazioni sportive nonché di cooperazione internazionale di polizia, mentre da Vice Presidente Operativo dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è cimentato nelle elaborazione ed attuazione delle strategie di contrasto al fenomeno della violenza negli eventi sportivi.

In tale veste, inoltre, nel periodo 2015-2021, nell’ambito dell’accordo Dipartimento P.S.- Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha curato, come “responsabile operativo” al fianco del Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la sicurezza della Nazionale Italiana di calcio.

Nel biennio 2022 – 2024 ha ricoperto l’incarico di Vice Direttore dell’Istituto per Ispettori di Nettuno.

Dal 1° marzo 2024 ad oggi è stato Vicario del Questore di Campobasso.

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