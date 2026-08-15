Canadair in azione sul rogo tra Roio e Rosello, già effettuati decine di lanci. Il sindaco Monaco: «Non avvicinatevi»

«L'arrivo del Canadair, l'intervento da terra dei Vigili del Fuoco, dei volontari della Protezione Civile, e dei Carabinieri Forestali, sta evitando il peggio, impedendo alle fiamme di raggiungere l'Abetina di Rosello e il bosco di Montecastelbarone ad Agnone».…

«L’arrivo del Canadair, l’intervento da terra dei Vigili del Fuoco, dei volontari della Protezione Civile, e dei Carabinieri Forestali, sta evitando il peggio, impedendo alle fiamme di raggiungere l’Abetina di Rosello e il bosco di Montecastelbarone ad Agnone».

E’ l’aggiornamento che arriva dal fronte del fuoco grazie alle parole del sindaco di Rosello, Alessio Monaco.

«Mentre le squadre operano a pochissime decine di metri dal fuoco, la preoccupazione è molta, ma siamo in continuo contatto con il Dipartimento della Protezione Civile. – continua il primo cittadino e consigliere regionale – Sono state chiuse le strade di accesso verso la zona dell’incendio. Raccomandiamo assolutamente di non avvicinarsi per alcuna ragione, al fine di non ostacolare i mezzi di soccorso e non mettersi in pericolo. Un immenso grazie a tutti coloro che si stanno adoperando sul campo».