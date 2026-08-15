Maria Lucia Iovine, un legame profondo con il Molise che dura da settanta anni

Oggi è una giornata speciale per Maria Lucia Iovine, originaria di Castelmauro, che festeggia il suo 70° compleanno circondata dall’affetto di amici e parenti. Maria Lucia vive da sempre in Belgio, dove si è trasferita insieme alla famiglia…

Oggi è una giornata speciale per Maria Lucia Iovine, originaria di Castelmauro, che festeggia il suo 70° compleanno circondata dall’affetto di amici e parenti. Maria Lucia vive da sempre in Belgio, dove si è trasferita insieme alla famiglia di emigrati e dove ha costruito la sua vita accanto al marito, originario di Poggio Sannita. Nonostante la distanza, però, il legame con la sua terra d’origine non si è mai affievolito. Anzi, il Molise è rimasto sempre una parte importante della sua identità, dei suoi ricordi e del suo cuore.

Come ogni anno, anche questa volta Maria Lucia ha scelto di tornare in Italia per celebrare il suo compleanno insieme alle persone care. Un appuntamento che va ben oltre una semplice festa: è il momento per ritrovare affetti, amicizie, luoghi familiari e quelle radici molisane che sente ancora profondamente sue.

I suoi 70 anni rappresentano così un importante traguardo, ma anche la testimonianza di un sentimento che il tempo e la distanza non hanno cambiato: il forte senso di appartenenza alla propria terra.

A Maria Lucia giungano gli auguri più sinceri di buon compleanno, con l’auspicio che possa continuare a tornare ogni anno in Molise, portando con sé l’affetto del Belgio e ricevendo in cambio il calore della sua terra.

Buon 70° compleanno, Maria Lucia Cento di questi giorni, sempre con il Molise nel cuore.