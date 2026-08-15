Fiamme in località Valle Amara tra Roio e Rosello, richiesto l’intervento di un mezzo areo: canadair in arrivo

Fiamme in località Valle Amara, sul territorio comunale di Roio del Sangro, al confine con l'Abetina di Rosello e Montecastebarone (Agnone). «Un pericoloso incendio si è sviluppato nelle ultime ore a Valle Amara (Roio del Sangro), al confine…

Fiamme in località Valle Amara, sul territorio comunale di Roio del Sangro, al confine con l’Abetina di Rosello e Montecastebarone (Agnone).

«Un pericoloso incendio si è sviluppato nelle ultime ore a Valle Amara (Roio del Sangro), al confine con l’Abetina di Rosello e Montecastelbarone (Agnone). – spiega il sindaco di Rosello e consigliere regionale d’Abruzzo, Alessio Monaco – I soccorsi sono sul posto già da diverse ore: le squadre dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali stanno lavorando per contenere il fronte delle fiamme. Considerata la conformazione del terreno, è stato richiesto l’intervento dei mezzi aerei di soccorso per effettuare i lanci dall’alto. Data la grande affluenza di persone in zona per la giornata di Ferragosto, si invita alla massima prudenza e si raccomanda di stare lontani e di non avvicinarsi assolutamente alle zone interessate dal fuoco e dal fumo».

++++++++++++ AGGIORNAMENTO ore 18 ++++++++++++++++++++

Il sindaco Monaco conferma, alla nostra redazione, che è appena giunto sul posto un canadair che ha già effettuato il primo volo di ricognizione. Il velivolo effettuerà lanci di acqua sul fronte del fuoco, una zona boschiva e piuttosto impervia, difficilmente raggiungibile via terra, rifornendosi di acqua dal vicino invaso di Bomba.