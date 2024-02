Il Comune di Agnone ha un nuovo mini-sindaco: è la dodicenne Klaudia Labate (video)

Il discorso di insediamento del nuovo mini-sindaco di Agnone

Con una sobria cerimonia nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco, proclamato il nuovo mini-sindaco del Comune di Agnone. Si tratta di Klaudia Labate, 12 anni, studentessa di seconda media, sezione C. Labate, prende il posto di Marco Nizzardo che dopo due anni di mandato passa il testimone.

Per i prossimi 24 mesi, la neo mini-sindaco potrà contare sull’apporto del vice, Dominik Di Pasqua, il più eletto della sua lista, e su tre assessori quali: Asia Bellisario, Maria Giulia Brunetti ed Elisa Mastronardi. Su banchi di minoranza siederanno Emma Marinelli, Veronica Bracone e Martina Broccoli. Alla cerimonia d’insediamento presente anche la dirigente scolastica Maria Rosaria Vecchiarelli.

Il progetto del mini sindaco, avviato dal professor Fernando Sica, trova continuità grazie al lavoro messo in campo dal professor Gianfranco Di Pasquo che per l’occasione ha inteso ricordare chi non c’è più: la docente Lucia Marinelli, la quale con lezioni di educazione civica ha saputo istruire le giovani generazioni ai doveri che spettano agli amministratori chiamati a gestire la cosa pubblica, ma più in generale ai cittadini.

Durante la cerimonia d’insediamento parole incoraggianti a Klaudia sono arrivati dal sindaco, Daniele Saia e dai consiglieri Michela Cerbaso e Vincenzo Scarano.