Il giardino della flora appenninica di Capracotta nella rubrica nazionale di Rai Tre

Il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta sarà uno dei protagonisti della rubrica nazionale TGR Rai “Il settimanale estate” in onda sabato 3 giugno alle ore 12.25 su Rai Tre. Luogo del cuore per gli amanti della flora d’Appennino, il Giardino rappresenta una consolidata attrazione turistica dell’Alto Molise più autentico e “naturale”.

Oltre alla preziosa ribalta televisiva nazionale, questo fine settimana il Giardino ospiterà le “giornate della Biodiversità” in cui tutti i visitatori potranno cimentarsi in laboratori esperienziali estremamente variegati: dalla semplice passeggiata rilassante alla scoperta delle erbe autoctone fino alla tosatura delle pecore passando per la scoperta di un apiario e della filiera del miele.

Non mancherà occasione per mettere alla prova la propria manualità, come nel caso del laboratorio di cestineria.

Un’esperienza immersiva in cui i contributi dell’Arsarp, del Consorzio per la Sperimentazione Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative, dell’Associazione Allevatori Campania Molise e dei dipartimenti di Bioscienze e Territorio, di Agricoltura Ambienti e Alimenti dell’università del Molise diventeranno parte fondamentale della scoperta del patrimonio di biodiversità appenninica.

Un modo diretto per avvicinare tutti i visitatori alla natura, facendo apprezzare e toccare con mano l’importanza della biodiversità nel vivere quotidiano.

Dalle 10 di sabato 3 giugno fino alle 16.30 di domenica 4 il Giardino si trasformerà in una grande aula a cielo aperto in cui grandi e bambini potranno scoprire, o riscoprire, tradizioni e peculiarità della cultura di montagna.

Per informazioni e prenotazioni dei laboratori è possibile chiamare o scrivere su Whatsapp al numero 349-6107487 dalle 9 alle 18. Email: giardinocapracotta@unimol.it