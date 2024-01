Il Milan Club di Castel del Giudice sostiene il “Progetto Noemi”: donazione in denaro per finanziare la ricerca

La beneficenza non conosce colori né bandiere, ma gratifica sicuramente chi la pone in essere. Protagonista in positivo è il Milan Club di Castel del Giudice che ha devoluto in beneficenza settecento quaranta euro all’associazione “Progetto Noemi“. Questo risultato è frutto dell’iniziativa “Natale solidale”, messa in piedi dal club stesso, che prevedeva la vendita dei panettoni solidali e il ricavato della tombolata di solidarietà.

«L’obiettivo principale dell’associazione Progetto Noemi è quello di sensibilizzare le ASL, gli operatori sanitari, le istituzioni ed in generale l’opinione pubblica sulla conoscenza della SMA e delle disabilità gravissime pediatriche, sostenendo la ricerca scientifica e portando al centro dell’agenda sociale ed istituzionale la tematica del sostegno dei piccoli pazienti a cui è stata diagnosticata la SMA1, la terribile atrofia muscolare spinale di tipo 1, o un’altra malattia grave, e dei caregiver e familiari che se ne prendono cura. – spiegano dal sodalizio rossonero dell’Alto Molise – Vi invitiamo a visitare il sito internet per tutte le informazioni (www.progettonoemi.com)».

Si tratta dell’associazione fondata nel 2013 dai genitori di Noemi Sciarretta, una bimba di Guardiagrele, in provincia di Chieti, alla quale a soli tre mesi di vita è stata diagnostica la SMA 1.

«Nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare un contributo tangibile per essere parte integrante di una causa nobile, – continuano da Castel del Giudice – che ha un significato più grande di tutti noi. La solidarietà e la beneficenza sono un dovere e anche un piccolo contributo è un grande segnale di nobiltà d’animo». «Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa benefica, acquistando i panettoni e partecipando alla tombolata di beneficenza, trascorrendo con noi una piacevolissima serata con tanti premi, tante risate e solidarietà, riunendoci tutti in unico scopo etico, sociale e solidale» chiudono i milanisti di Castel del Giudice.