Capitale della cultura 2026, il Comune di Agnone investe in comunicazione

Nell’ottica di dare sostegno alla candidatura a ‘Capitale Italiana della Cultura 2026’, il Comune altomolisano investe millecinquecento euro in comunicazione e affida il servizio ad uno studio di Campobasso che avrà il compito di sviluppare strategie mirate per rafforzare il dossier presentato alla commissione chiamata a giudicare a marzo le dieci proposte finaliste.

Nello specifico lo studio incaricato avrà il compito ci creare pagine social per aumentare il livello di interazione e sviluppo di una community trasversale intorno al processo di candidatura, nonché individuare e mettere in campo attività e progetti di comunicazione in modo tale da creare interesse sul nome della cittadina molisana inserite tra le dieci finaliste che a marzo si contenderanno l’importante riconoscimento.

Lo studio destinatario del finanziamento “garantisce una significativa esperienza essendo stato coinvolto in eventi simili e un elevato livello delle competenze specifiche” spiegano da Palazzo San Francesco.