Il presidente Saia mette le Ali… alla candidatura di Agnone a capitale della cultura 2026

Il presidente della Provincia, Daniele Saia, ha partecipato al congresso regionale di ALI (Autonomie Locali Italiane) che si è tenuto a Isernia. «Ho avuto modo di incontrare Matteo Ricci presidente nazionale di ALI e sindaco di Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024. -spiega Saia – Abbiamo avuto un lungo e interessante confronto sulle sfide che attendono i piccoli Comuni e sul ruolo importante che la cultura può rivestire per valorizzare i nostri territori».

«Al termine dell’assemblea, ho invitato Matteo Ricci a visitare Agnone, nel nostro ricco mese di dicembre, per respirare la storia e la bellezza che da sempre ci contraddistinguono e che ci ispirano nel progetto di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2026. – continua il sindaco e presidente della Provincia di Isernia – Gli ho consegnato l’opuscolo sul Rito dei Fuochi di Agnone, raccontandogli del nostro sogno. Entrambi siamo convinti che gli enti locali debbano porsi come protagonisti attivi per lo sviluppo economico e sociale, valorizzando le identità culturali dei nostri luoghi».