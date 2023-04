Il settore giovanile spinge la «rinascita» dell’Olympia Agnonese di mister Fusaro

Continua la marcia verso l’alto della squadra dell’Olympia Agnonese di mister Fusaro che ha battuto per 3-0 la squadra del Castel di Sangro nella partita di recupero non giocata causa neve.

«I ragazzi hanno inanellato un altro successo, il sesto consecutivo, dimostrando nonostante la giovane età di aver raggiunto in pieno una maturità e acquisito .gli insegnamenti tecnici e comportamentali di una coppia di tecnici sempre più vincente, mister Fusaro e mister Dell’Oglio, e sempre più affiatata, che lascia ben sperare per il progetto di rinascita che la società si e prefissata, sempre però con l’innesto di altre persone che vogliono sposare la risalita della gloriosa Olympia. – fanno sapere dalla società sortiva di Agnone – Il risultato della partita non è stato mai messo in discussione perché i ragazzi hanno affrontato la gara ben concentrati e con forte determinazione, mostrando sul campo un gioco raffinato, con fraseggi ben organizzati e mai al caso. Complimenti ai due mister da parte della società e in particolare del presidente Russo. Quest’ultimo si è complimentato con tutto lo staff, ma soprattutto con i due tecnici che hanno dato a questi giovani una mentalità vincente».

«E adesso – afferma il vice presidente Sica – cerchiamo di finire imbattuti questo ottimo campionato della rinascita, che ha dato tanto spazio ai ragazzi agnonesi provenienti dal settore giovanile. Alcuni sono già nella rappresentativa regionale juniores e altri sono Allievi che andranno a difendere il Molise nel prossimo torneo delle regioni».

Tornando al risultato del campo, ancora una volta si è ripetuto il bomber agnonese Armando Di Ciocco, che ha firmato una doppietta e che, a dire della società, «merita palcoscenici più alti», mentre il terzo gol è stato siglato da D’Orta, un «altro giocatore da serie D».