Il viadotto Sente all’attenzione della nuova prefetto di Isernia

Questo pomeriggio, il nuovo Prefetto di Isernia, Franca Tacredi, è stata ricevuta dal Presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci. Un incontro cordiale in cui, oltre a formulare il benvenuto da parte di tutta l’Amministrazione Provinciale al nuovo rappresentante del Governo, il Presidente Ricci ha illustrato la delicata situazione economica e sociale in cui si trova la provincia pentra.

Viadotto Sente – Longo

“In questo primo incontro – afferma il Presidente Ricci – mi premeva esprimere al neo Prefetto la massima disponibilità dell’Ente e di tutto il territorio provinciale ad attuare ogni forma di collaborazione istituzionale, nella convinzione che sia l’unica strada percorribile per la migliore realizzazione delle comuni finalità di interesse pubblico e per i cittadini della provincia di Isernia. Ho colto l’occasione anche per chiederle in necessario sostegno su alcune tematiche di interesse provinciale su cui, già in passato, la Prefettura ha svolto un ruolo prezioso: dalla frana di Castelpizzuto al viadotto Sente alla variante esterna al centro di Venafro, fino alle tematiche connesse alla tutela del diritto alla salute e alla tutela dell’ambiente nella piana di Venafro”.