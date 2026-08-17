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lunedì 17 Agosto 2026
Ultim'ora Incendio di Valle Amara: la pioggia aiuta i Vigili del fuoco, salvi il bosco di Montecastelbarone e l'abetina di Rosello
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Incendio di Valle Amara: la pioggia aiuta i Vigili del fuoco, salvi il bosco di Montecastelbarone e l’abetina di Rosello

L’incendio che ha interessato l'area di Valle Amara è attualmente sotto controllo, con i focolai fermati e messi in sicurezza anche grazie all’arrivo della pioggia. Ne dà notizia il sindaco di Rosello, Alessio Monaco. «Nonostante la forte preoccupazione…

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L’incendio che ha interessato l’area di Valle Amara è attualmente sotto controllo, con i focolai fermati e messi in sicurezza anche grazie all’arrivo della pioggia. Ne dà notizia il sindaco di Rosello, Alessio Monaco. «Nonostante la forte preoccupazione vissuta e la perdita di diversi ettari di vegetazione nei territori dei comuni di Roio del Sangro e Rosello, il contenimento del rogo ha permesso di preservare l’area protetta Abetina di Rosello e il bosco di Montecastelbarone ad Agnone».

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, ai volontari della Protezione Civile di Villa Santa Maria e alla Protezione Civile Abruzzo nella persona del Direttore Maurizio Scelli per il coordinamento e l’impegno profuso sul campo. – continua il sindaco Monaco – È fondamentale ora, innanzitutto, fare piena luce su eventuali responsabilità. Ci sarà tempo per fare le opportune riflessioni, anche in Consiglio regionale, sullo stato della Protezione Civile abruzzese e sulla necessità di una sua riorganizzazione profonda che coinvolga tutti gli attori, dal livello locale a quello regionale. In questo momento il pensiero va a tutte le altre zone d’Abruzzo che stanno ancora combattendo contro le fiamme, a partire dal Monte Morrone. Siamo al loro fianco e speriamo che presto si arrivi allo stesso positivo epilogo».

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