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martedì 18 Agosto 2026
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Detenevano coltelli e droga, denunciati tre ragazzi appena maggiorenni

Continua il potenziamento dei servizi durante il periodo di massima presenza lungo il litorale adriatico allo scopo di intensificare i controlli soprattutto nelle zone maggiormente frequentate dai giovani. Subito dopo la mezzanotte di oggi, un equipaggio nel Nucleo…

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Continua il potenziamento dei servizi durante il periodo di massima presenza lungo il litorale adriatico allo scopo di intensificare i controlli soprattutto nelle zone maggiormente frequentate dai giovani.

Subito dopo la mezzanotte di oggi, un equipaggio nel Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, ha sottoposto a controllo tre giovani che fin da subito mostravano un atteggiamento nervoso ed evasivo. Gli stessi sono stati fermati nei pressi di un bar e sottoposti a perquisizione, uno di questi ha anche reagito nei confronti di un militare spintonandolo dandosi alla fuga. Il giovane veniva immediatamente raggiunto e bloccato nonché trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish ed un bilancino di precisione. Gli altri due giovani sono stati trovati in possesso di due coltelli ed uno sfollagente estraibile, tutto sottoposto a sequestro.

Ora dovranno rispondere di detenzione di oggetti atti ad offendere e detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Quanto in sequestro rappresenta uno spaccato del livello di pericolosità che talvolta si estrinseca intorno al mondo giovanile, il diffuso possesso di coltelli e droga costituisce un vero e proprio allarme sociale, molto spesso portatore di atti di violenza diffusa.

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