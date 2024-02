Intelligenza artificiale: come funziona la tecnologia del momento

L’Intelligenza Artificiale (IA) è una delle tecnologie più rivoluzionarie della nostra epoca, un tema di discussione particolarmente caldo che sta dividendo il mondo tra favorevoli e contrari. Ciò che è indubbio è che vi sia un interesse sempre crescente per la capacità delle macchine di imparare, adattarsi e risolvere compiti complessi senza intervento umano diretto, una caratteristica che porta la tecnologia su un livello superiore per affiancarla alle abilità umane più complesse. Ma come funziona realmente l’IA e come può aiutare l’uomo?

Foto di Growtika su Unsplash

Il cuore dell’IA: l’apprendimento automatico

Al centro dell’IA si trova il concetto di “apprendimento automatico” (Machine Learning), una branca specifica dell’informatica che permette ai sistemi di apprendere dai dati senza essere esplicitamente programmati. L’algoritmo di apprendimento automatico analizza cioè i dati, identifica pattern e traccia previsioni o decisioni senza richiedere una programmazione dettagliata: ciò si traduce in un sistema capace di replicare diversi aspetti dell’intelligenza umana in maniera automatica, arrivando così ad affiancare, se non a sostituire, l’uomo in vari tipi di attività.

In particolare, esistono due tipi principali di apprendimento automatico: supervisionato e non supervisionato. Nel primo, il sistema è addestrato su un set di dati etichettato e impara fare previsioni o a prendere decisioni basandosi su esempi noti. Nel secondo, invece, il sistema deve estrarre da solo pattern o relazioni nei dati non etichettati.

Reti neurali: i “neuroni” dell’IA

Un elemento fondamentale dell’IA è la rete neurale, ispirata proprio al funzionamento del cervello umano. Questa struttura è composta da “neuroni artificiali” collegati tra loro: ogni neurone elabora l’informazione e passa il risultato agli altri neuroni collegati, generando così uno scambio informativo ad altissimo valore aggiunto. Le reti neurali profonde (Deep Learning) sono particolarmente potenti, con strati di neuroni che consentono la comprensione di concetti complessi.

Accanto all’uso delle reti neurali, inoltre, per addestrare un modello di IA, è fondamentale utilizzare un ampio e rappresentativo set di dati, la cui qualità può influire sulle prestazioni del modello. Una cattiva alimentazione può infatti portare a previsioni errate o a comportamenti indesiderati.

Applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale

Per capire realmente cosa significhi usare l’intelligenza artificiale, può essere molto più efficace l’utilizzo di esempi pratici, che dimostrino come questa tecnologia sia già ampiamente presente nelle nostre vite e abbia importanti margini di crescita.

L’IA ha infatti una vasta gamma di applicazioni pratiche in molteplici settori. Nell’industria, per esempio, la machine learning può ottimizzare la produzione e la manutenzione predittiva, così come nel settore medico, può assistere nella diagnosi e persino aiutare nella scoperta di nuovi farmaci. Un ampio utilizzo dell’intelligenza artificiale viene poi fatto nel campo della cybersecurity, dove le macchine addestrate possono individuare minacce in tempo reale oppure nell’ambito del marketing per personalizzare le esperienze degli utenti.

Proprio in merito a quest’ultimo punto, possiamo osservare in maniera ancora più diretta come l’IA ci affianchi oggi in tante attività differenti, con algoritmi che selezionano i contenuti online in base alle nostre preferenze fornendoci suggerimenti personalizzati sui social network e sulle piattaforme di streaming, oppure, come accade nel campo dei giochi di casino online, dove questa tecnologia viene utilizzata all’interno delle più moderne slot basate su meccaniche Megaways o nella gestione delle sfide sui tavoli di poker e blackjack, adattando il gioco stesso alle abilità mostrate dall’utente e rendendolo più imparziale e coerente.

Foto di julien Tromeur su Unsplash

Le sfide etiche per il futuro

L’intelligenza artificiale si presenta dunque come una tecnologia dalle infinite potenzialità, ma vanno considerate anche le problematiche e le sfide che un suo utilizzo diffuso può generare. Una di esse riguarda la questione etica, poiché l’uso dell’IA può sollevare domande sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, inoltre secondo molti un suo uso indiscriminato può avere ricadute negative in termini occupazionali. Si tratta tuttavia di temi su cui le opinioni sono ancora contrastanti e, spesso, non tengono conto degli aspetti positivi che fanno da contraltare alle pur comprensibili preoccupazioni.

L’evoluzione dell’IA continua, in ogni caso, a un ritmo accelerato, con i ricercatori sempre più concentrati sull’implementazione di IA più robuste, etiche e interpretabili, che possano aprire nuove prospettive per risolvere problemi altrimenti impossibili. Comprenderne il funzionamento fornisce una visione più chiara del potenziale e delle sfide, aprendo la strada a un utilizzo più responsabile e consapevole di questa tecnologia rivoluzionaria.