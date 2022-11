Intitolare teatro Agnone a Paola Cerimele, Greco firma la petizione: “Così il suo sorriso brillerà per sempre”

“La proposta lanciata dalla testata l’Eco online, di cointestare il teatro Italo Argentino all’attrice Paola Cerimele, mi trova concorde e mi impegna a fare il possibile perché ciò avvenga”. La dichiarazione è del consigliere regionale, Andrea Greco amico e allievo dell’attrice agnonese scomparsa il 25 agosto in un tragico incidente avvenuto lungo la Trignina. “In un contesto difficile come quello molisano – aggiunge Greco – gli insegnamenti, l’umanità e la professionalità di Paola meritano di essere consegnati alla storia. Per questo mi è parsa da subito valida l’idea promossa dall’Eco. Invito tutti a firmare la petizione online e, dal canto mio, farò il possibile per perorare la causa. Mi auguro che l’amministrazione comunale faccia lo stesso, senza i tentennamenti che in passato ci sono stati di fronte alle doverose onorificenze per personaggi che hanno dato lustro ad Agnone e all’intero Molise”. Infine, conclude Greco: “Ero legato a Paola da un profondo rapporto di amicizia e stima, ma non è per questo che mi auguro di leggere la nuova targa ‘Teatro Italo Argentino Paola Cerimele’. Paola è e resta un patrimonio artistico e culturale dell’intera collettività, a cui tutti dobbiamo rivolgere un sentito grazie per quanto fatto. Ma per ringraziarla non basta fermarsi alle parole, serve un gesto che permetta al suo contagioso sorriso di brillare per sempre”.



