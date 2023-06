Nel primo pomeriggio di oggi intervento dei Vigili del fuoco a Campobasso in Via Scardocchia. Un’auto, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con vettura di servizio dei Vigili urbani. Contusi gli occupanti di entrambe le automobili. Sul posto Vigili del fuoco, polizia municipale e 118 di Campobasso.

