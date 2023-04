Investe un capriolo sulla fondovalle Verrino, motociclista ricoverato in ospedale

Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, sulla fondovalle Verrino, a causa dell’impatto con un animale che ha attraversato all’improvviso la sede stradale. Un motociclista in transito, un professionista agnonese, non è riuscito ad evitare l’impatto con il selvatico. L’animale è rimasto ucciso sul colpo, mentre il centauro è caduto rovinosamente sulla sede stradale. Lanciato l’allarme sul posto è giunta una ambulanza che ha trasferito l’uomo al pronto soccorso del “Veneziale” di Isernia per le cure del caso. Il ferito non risulta in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi del caso, un equipaggio del Nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Agnone.

