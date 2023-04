Tripletta di Enrico Di Carlo, gli Esordienti di mister Delli Quadri espugnano anche Isernia

Una tripletta dell’esterno Enrico Di Carlo consente agli Esordienti di mister Michelino Delli Quadri di espugnare anche Isernia. Continua la serie positiva dei ragazzi dell’Olympia Agnonese, categoria Esordienti, che tornano dalla trasferta pentra contro il San Leucio con il punteggio pieno.

La squadra schierata da mister Delli Quadri prende subito in mano le redini del gioco. Apre le marcature l’esterno Enrico Di Carlo, oggi decisamente in giornata, con un gol da centravanti puro, a due passi dal portiere, a conclusione di un’azione ben congegnata dalla sinistra da Comegna e da Mucilli. Dopo pochi minuti l’Agnonese raddoppia sempre con Di Carlo che depone in rete la respinta del portiere avversario su un tiro insidioso dalla sinistra di Mucilli. La San Leucio accorcia le distanze poco dopo, ma il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-2 per la squadra di Delli Quadri.

Il secondo gol di Enrico Di Carlo

Secondo tempo: il mister schiera un’altra formazione, per dare modo a tutti i ragazzi della nutrita rosa di giocare almeno una frazione di gioco. Termina in parità a reti inviolate.

Terzo tempo: contropiede fulminante dell’Olympia; Di Primio lancia nello spazio l’esterno Di Carlo che avanza palla al piede fin dentro l’area, guarda il movimento di Mucilli che gli porta via il difensore e decide di calciare in porta, con un sinistro preciso che si insacca alla destra del portiere avversario. Tripletta, dunque, per il promettente esterno di Schiavi di Abruzzo. Termina 0-1. Due tempi vinti, uno pareggiato, l’incontro è dell’Agnonese che porta a casa i tre punti. Da sottolineare le prestazioni del centrale difensivo Dominic Di Pasqua, puntuale su ogni intervento in chiusura, e di Emanuele Passaro, terzino che sta crescendo incontro dopo incontro, nonché il grande lavoro a disposizione della squadra di Matteo Diana in fase offensiva.