Roccaspinalveti ha un nuovo Carabiniere: Federico Grimaldi ha giurato fedeltà alla Patria

«Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni».

E’ la formula del giuramento pronunciata questa mattina, in alta uniforme, presso la scuola allievi Carabinieri di Campobasso, da Federico Grimaldi, originario di Roccaspinalveti, piccolo centro dell’Alto Vastese. Il giovane militare, dopo aver prestato servizio nell’Esercito per alcuni anni, ha coronato il suo sogno di sempre, ricevendo gli alamari, segno distintivo della gloriosa divisa dell’Arma dei Carabinieri. Questa mattina il giuramento di fedeltà alla bandiera e alla Patria. «Sei l’ orgoglio della tua famiglia» commentano, con intuibile commozione, i suoi affetti più cari. Al giovane Carabiniere i migliori auguri per un fulgido avvenire anche dalla redazione dell’Eco.