Agnone inaugura la prima panchina europea in Molise: sarà intitolata ad Altiero Spinelli

Si inaugura domani pomeriggio, alle ore 17,30 nel parco Largo Tirone, la prima panchina “europea” nella regione Molise. L’augurio è che possa essere la prima di una lunga serie, perché l’obiettivo è quello di installarne una in ognuno dei 136 Comuni molisani.

L’iniziativa si inserisce in un ampio progetto denominato “Panchine europee in ogni città”, nato in seguito all’imbrattamento con simboli neonazisti di una panchina europea realizzata a Lecco. L’obiettivo è quello di portare i simboli dell’ Unione europea nelle città italiane, per creare/consolidare un sentimento di identità europea attraverso un’operazione di riqualificazione territoriale.

Il progetto è supportato dal Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea. A livello locale è promosso dalla rete degli Europe Direct e dalla GFE Gioventù Federalista Europea.

Nel Molise il progetto è stato promosso da Europe Direct Molise e dal Gioventù Federalista Europea Molise che ringraziano sentitamente l’intera Amministrazione comunale per l’entusiasmo con cui ha accolto l’iniziativa, per la condivisione ed il supporto.

La panchina, che si potrà trovare da domani in poi in nel parco Largo Tirone, è stata realizzata grazie all’impegno di diverse associazioni locali. E’ dipinta con i colori e le stelle della bandiera europea e recherà una targa.

Perché una panchina europea fatta in questo modo? Perché la bandiera europea è uno dei simboli dell’Unione europea, assieme al motto. dal 29 maggio 1986 sventola in ogni luogo pubblico. La troviamo anche quando occorre testimoniare e comunicare che si tratta di un progetto finanziato con fondi europei.

Parteciperanno alla cerimonia di inaugurazione tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa tra cui il sindaco di Agnone, Daniele Saia, Carmela Basile, responsabile di Europe Direct Molise; Alfredo Marini, responsabile della Gioventù federalista europea per il Molise; il comitato di quartiere ‘Agnone Centro storico’; SAI Agnone; SIRIO (Società Cooperativa Sociale- Comunità Alloggio per minori “Alto Molise”); CAS Hotel San Martino.

La panchina è stata intitolata ad Altiero Spinelli, convinto europeista ed uno dei padri fondatori dell’attuale Unione europea.