La scuola calcio del “Comprensorio Vesuviano” di Napoli ospite al “Civitelle” di Agnone

Continua frenetica l’attività del settore giovanile dell’Olympia – Robur, con gli ultimi impegni stagionali. E domani la splendida struttura sportiva del “Civitelle” di Agnone ospiterà i ragazzi campani della scuola calcio del comprensorio vesuviano di San Giuseppe da Napoli.

«Le categorie pulcini ed esordienti giocheranno delle mini partiteaffrontando i nostri ragazzi della scuola calcio per tutta la mattinata. -spiega il dirigente responsabile del settore giovanile Fernando Sica – Il programma prevede prima delle partite della categoria pulcini con quattro squadre e a seguire gli esordienti con tre squadre, due locali e una di Napoli appunto. Un incontro voluto fortemente dal responsabile del settore giovanile del comprensorio vesuviano Michele Palmieri, docente di Scienze Motorie preparare fisico professionista , per far conoscere ai propri ragazzi la bella realtà dell’Agnonese calcio, il nostro “Civitelle”, un campo senza barriera, e soprattutto per far trascorrere una giorno di sport genuino, di calcio pulito e di divertimento assicurato. Nel pomeriggio – continua Sica i ragazzi faranno visita alla Fonderia delle campane grazie alla sempre disponibilità dei fratelli Marinelli e alla squisita accoglienza del maestro guida Tonino Delli Quadri. Il gruppo di circa 60 persone, tra ragazzi e genitori, dopo le gare e le visite in città, consumeranno il pranzo in un ristorante di Agnone per gustare le specialità del luogo».

Il dirigente Fernando Sica con alcuni Esordienti

Sport, divertimento, cultura, gastronomia e turismo, il tutto grazie al settore giovanile della locale scuola calcio, un settore strategico le cui potenzialità vengono sottovalutate dalla classe politica.

Contestualmente i Giovanissimi di mister Fusaro saranno impegnati nella 16° edizione del “Torneo della Solidarietà”, una manifestazione estiva a carattere nazionale che si terrà a Vasto.