L’auto sbanda e si capovolge: Vigili del fuoco impegnati nella notte

Questa notte una squadra del comando Vigili del Fuoco di Campobasso, su richiesta della sala operativa del 112, è intervenuta sulla statale 17, nei pressi del comune di Campochiaro, per un’autovettura capovolta .

Tre gli occupanti dell’autovettura usciti illesi e poi accompagnati dal 118 di Bojano in ospedale per accertamenti. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e ripristinare la viabilità della strada statale. Sul posto anche i Carabinieri di Bojano per i rilievi del caso.