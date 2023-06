Le Iridi Digitali donano una campana di Agnone al conduttore di “Porta a Porta” Bruno Vespa

«Dopo una stagione televisiva impegnativa in cui Porta a Porta ha registrato ascolti record, ieri sera per noi delle Iridi è arrivata una bellissima soddisfazione: Salvatore, infatti, ha regalato qualcosa di unico al direttore Bruno Vespa. Un segno di gratitudine ma anche di grande amore per Agnone e per l’Alto Molise. Una campana fatta a mano, donataci dalla Pontificia Fonderia di Campane Marinelli, ci è sembrato il regalo migliore».

E’ l’annuncio de “Le Iridi Digitali” il cui staff, appunto, lavora con la redazione del programma “Porta a Porta” condotto da Bruno Vespa sulla rete ammiraglia della Rai.

«In quel bronzo plasmato seguendo gli antichi metodi artigianali è infatti racchiuso un sapere artigiano, una creatività e una passione che affondano le radici nei secoli e che, oggi, ci contraddistinguono nel mondo. – continuano “Le Iridi Digitali” – Questo è un territorio difficile, lo sappiamo tutti, ma non bisogna avere paura di investire in noi stessi e, soprattutto, a casa nostra».