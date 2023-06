LookUp Academy: Francesco Di Pietro centra il bersaglio, auguri dai familiari e amici

Francesco Di Pietro ha coronato il suo sogno di diventare parrucchiere, presso la LookUp Academy di Montesilvano (Pe). Un ringraziamento speciale va alla famiglia e alla sorella che lo hanno sempre sostenuto nelle sue scelte. Un pensiero particolare va a Filippo Ciccotosto, parrucchiere di fiducia per il quale ha da sempre nutrito un bene e una stima profonda, come può dimostrare il poster in foto, sognando un giorno di diventare bravo proprio quanto lo era lui. Auguri a Francesco anche dalla redazione de l’Eco online.

