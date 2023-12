L’Eco de l’Alto Molise torna in edicola, rinnova l’abbonamento per il 2024 e aiuti il mensile del tuo territorio ad andare in stampa

Torna in edicola il nuovo numero de l’Eco de l’Alto Molise – Vastese. Dodici pagine ricche di notizie, interviste e approfondimenti. Dalla politica, con l’elezione del nuovo presidente della Provincia, allo sport, passando per la visita del governatore della Regione Molise all’ospedale ‘Caracciolo’. Ed ancora: lo speciale sulla trasferta del gruppo Folklorico Agnone in Spagna, curiosità e foto inedite.

In questo numero, all’interno del cartaceo il nuovo bollettino postale (n.1030869174 – causale: abbonamento Eco mensile) per l’abbonamento all’annualità 2024. Il costo per rinnovare o sottoscrivere un nuovo abbonamento e consentire al mensile di continuare ad andare in stampa è di 30 euro (spedizioni Italia) e 40 euro (spedizioni estero). Nel frattempo è partita la revisione sui mancati versamenti per il 2023 e le precedenti annualità. Invitiamo i ritardatari a mettersi in regola.