Lo scuolabus va all’asta: il mezzo farebbe comodo alla scuola calcio di Agnone

Un’asta pubblica per la vendita di un autobus. E’ quanto ha previsto la Giunta comunale di Agnone per il Mercedes che in passato è stato utilizzato come scuolabus. Il mezzo è attrezzato con nove posti a sedere, uno spazio riservato ai disabili non deambulanti e ulteriori undici posti in piedi, per una capienza complessiva di ventidue unità. Il veicolo è posto in vendita con la formula del «visto e piaciuto», quindi il potenziale acquirente accetterà senza alcuna riserva il bene posto in vendita nella stato in cui si trova.

Ovviamente è possibile visionare il mezzo, con un sopralluogo finalizzato alla presa visione dello stesso e della relativa documentazione. Eventuali interessati all’acquisto devono far pervenire apposita richiesta entro le ore dodici del prossimo 27 maggio. A garanzia della serietà dell’offerta va presentato anche la ricevuta di versamento di un deposito cauzionale di duecento euro. L’asta si svolgerà in seduta pubblica presso la sala riunioni del Comune di Agnone, al secondo piano di salita Verdi, nella giornata di lunedì 29 maggio, alle ore dieci. Il veicolo è praticamente nuovo, immatricolato nel 2008, e revisionato nel marzo del 2022, con appena 49 mila chilometri. La base d’asta è stata fissata in diecimila euro. Un mezzo che farebbe molto comodo alla scuola calcio dell’Agnonese, per gli spostamenti delle squadre del settore giovanile in occasione delle tante trasferte che al momento sono assicurate solo dalla disponibilità e dalle autovetture dei genitori dei piccoli calciatori.