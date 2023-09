Maltempo nell’entroterra e incendi sulla costa, impegnate tutte le squadre dei Vigili del fuoco

Già dalla tarda serata di ieri, a causa dell’ondata di maltempo che insiste sul territorio del Molise, numerose sono state le richieste di soccorso alla sala operativa 115. Una tromba d’aria si è abbattuta su un’area compresa tra i territori del comune di Bojano, San Massimo. Numerosi gli alberi d’alto fusto abbattuti, in taluni casi limitanti la percorribilità di alcune strade. Danni registrati su qualche linea elettrica ma non a veicoli in transito.

Nella notte, invece, alcuni incendi sono avvenuti in diversi comuni del basso Molise, tra i quali Termoli, Larino, Montecilfone, Campomarino, San Martino, Portocannone, Montenero di Bisaccia. In particolare sono state interessate aree ricoperte da bosco, sterpaglie e macchia mediterranea. Per le relative operazioni di spegnimento sono rimaste impegnate, sino a questa mattina, tutte le squadre dei Vigili del fuoco disponibili sul territorio provinciale. Tra i tanti episodi anche un rogo divampato all’interno di una costruzione edile in fase di ristrutturazione in località Mascione – Campobasso.