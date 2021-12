Mandato di arresto europeo, rintracciato nel Chietino: giovane rumeno in manette

Nel pomeriggio di ieri, nel corso di un servizio a largo raggio predisposto per prevenire reati contro il patrimonio quali furti in abitazione e truffe agli anziani, in Ortona i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un giovane di nazionalità romena colpito da mandato di arresto europeo emesso dalla autorità giudiziaria del suo paese. L’uomo è stato fermato ad un posto di controllo nel centro cittadino. Dagli accertamenti alla banca dati delle Forze di Polizia è emerso che era destinatario di un mandato di arresto europeo perché nel suo paese era stato condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi per guida in stato di ebbrezza e senza aver conseguito la patente. L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Vasto in attesa delle necessarie intese diplomatiche per il trasferimento in Romania.

