Marijuana a bordo e positivo ai cannabinoidi, patente ritirata e sequestro del veicolo

Ad Archi, personale locale stazione carabinieri, deferiva in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria di Lanciano per guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, un uomo di 30 anni, poiché alla guida di autovettura Volkswagen Golf, sottoposto ad accertamento tossicologico risultava essere positivo ai cannabinoidi. L’accertamento era scattato per la sintomatologia sospetta evidenziata dal 30enne alla guida, ma anche perché a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di 0.15 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, mentre 0,20 grammi della stessa sostanza veniva rinvenuta nella disponibilità del passeggero, un 33enne di Archi. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Chieti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R 309/90 in quanto assuntori di sostanze stupefacenti. Patente di guida ritirata e autovettura sottoposta a sequestro amministrativo.

Correlati