Marsilio: «La giunta regionale rispetterà gli equilibri che gli elettori hanno sancito alle elezioni»

(ANSA) – MONS, 19 MAR – Sulla composizione della giunta regionale «ne riparliamo quando rientro in Abruzzo, ho le mie idee ma ci confronteremo serenamente con i partiti della coalizione e formeremo una giunta regionale che rispetterà gli equilibri che gli elettori hanno sancito alle elezioni». Così Marco Marsilio, presidente dell’Abruzzo, in un punto stampa a Mons, in Belgio, a margine del vertice europeo delle regioni e delle città, parlando della composizione della giunta regionale dopo le elezioni. (ANSA).