Positivi all’alcoltest, cannabinoidi e cocaina: ritirate quattro patenti nel Chietino

Continuano i controlli della Polizia di Stato sulle condizioni psicofisiche dei conducenti per verificare l’eventuale alterazione derivante da assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti.

Per i controlli, oltre alle pattuglie di vigilanza stradale, sono stati impiegati quattro equipaggi dotati di apparecchiature speciali come etilometri e precursori, un equipaggio in borghese per controlli più approfonditi di Polizia Giudiziaria e un equipaggio con a bordo il medico della Polizia di Stato unitamente a personale infermieristico della Questura di Chieti, deputato agli accertamenti clinici e strumentali volti a rilevare l’eventuale stato di alterazione psicofisica del conducente da sostanze psicotrope.

I controlli sono stati svolti in località Chieti Scalo a breve distanza dagli innesti principali con le arterie autostradali di collegamento a questa provincia nella notte tra venerdì e sabato e hanno permesso di effettuare verifiche specifiche su diverse persone sottoposte alle prove preliminari.

Quattro i conducenti risultati positivi all’alcoltest, tutti sorpresi alla guida con un tasso alcolico oltre il limite consentito dalla legge. Inoltre, due dei quattro automobilisti positivi all’assunzione di alcol oltre il limite, sono risultati positivi anche alla prova preliminare per le sostanze stupefacenti e nello specifico da cannabinoidi e cocaina. Per tutti e quattro è scattato il ritiro della patente.

I controlli verranno nuovamente riproposti, nelle prossime settimane con l’obbiettivo di garantire livelli più elevati di sicurezza stradale e prevenzione delle “Stragi del Sabato Sera”.