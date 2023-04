Mitigazione rischio idrogeologico, più di mezzo milione di euro per le strade di Agnone

Tra i destinatari dei finanziamenti previsti dalla “Misura per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” rientrante nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, figura anche il Comune di Agnone. Ne dà notizia il sindaco Daniele Saia.

In particolare, spiega il primo cittadino, si tratta di due finanziamenti: il primo, per 300mila euro, da impiegare per la sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale San Gaetano Casella; il secondo, da 250mila euro, per la messa in sicurezza e sistemazione delle strade comunali Mucciaferra e Zarlenga – Vallone del Cerro.