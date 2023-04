Torneo delle Regioni: cinque ragazzi dell’Agnonese in campo tra Piemonte e Valle d’Aosta

Cinque ragazzi della società Olympia Agnonese andranno a rappresentare il Molise nel “Torneo delle regioni” che si svolgerà in Piemonte e Valle d’Aosta dal 21 al 28 aprile prossimi.

Ne dà notizia la dirigenza della società sportiva di Agnone. «I quattro ragazzi faranno parte della squadra della juniores under 19 – spiegano nel dettaglio e sono Pierpaolo Porfilio, Fabio Lestini, Lucio Brunetti e Marco D’Orta. Un altro nostro ragazzo farà parte della squadra allievi under 17 e cioè Riccardo Colato.

Riccardo Colato

Due sono agnonesi doc, proveniente dal settore giovanile della società. Un in bocca al lupo ai nostri ragazzi, per portare sempre più in alto calcisticamente il Molise e la gloriosa Olympia, da parte di tutta la società, tecnici, giocatori e staff».