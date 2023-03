Nel Chietino la seconda prova del campionato regionale di Enduro

Dopo il successo dell’evento podistico della scorsa settimana, Rocca San Giovanni si prepara ad un weekend all’insegna dei motori con la 2^ prova del campionato regionale di Enduro, Minienduro ed Enduro Sprint, organizzato dal Moto Club MP Racing e sottoscritto dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Sabato 11 Marzo in Piazza degli Eroi, a partire dalle ore 15:00, tutti i piloti si ritroveranno per le iscrizioni e le verifiche tecniche, in attesa della gara di domenica 12 marzo, con partenza alle ore 10:00. La competizione si svolgerà su sei prove selettive, di cui quattro sul territorio di Rocca San Giovanni. Tra queste spicca la prova di Enduro, ripristinata quest’anno per offrire agli appassionati una storica ed apprezzata competizione.

“L’evento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Rocca San Giovanni – afferma il sindaco Fabio Caravaggio – rappresenta, insieme alla gara podistica Borghi e Contrade disputata domenica scorsa, un’altra tappa di avvicinamento alla grande partenza del Giro d’Italia del prossimo 6 maggio”. “Saranno ancora numerose le iniziative, non solo sportive, che ci accompagneranno all’appuntamento in rosa – aggiunge -, evento di livello internazionale che permetterà al nostro paese di mostrare tutte le proprie bellezze e peculiarità. Voglio ringraziare pubblicamente ed anticipatamente, senza eccezioni, coloro i quali si stanno impegnando per la riuscita della manifestazione”.

Per un’ottimale riuscita dell’evento, per motivi di sicurezza pubblica e per l’allestimento degli spazi, è disposto divieto di sosta e transito veicolare nei seguenti luoghi: area del parcheggio in via Occidentale; piazza degli Eroi; corso Garibaldi fino all’incrocio con largo Oberdan; c.da Felluca; c.da Sterpari del Garda limitatamente alla continuazione c.da Felluca fino alla S.p. 81; c.da Perazza limitatamente dall’incrocio con S.p. 81 fino al civico 214.