Donna e prevenzione: dall’infanzia alla senilità, appuntamento con la ginecologa Annalidia Sammartino

«La prevenzione è il gesto d’amore più importante che la donna fa a stessa». E’ lo slogan che accompagna il lancio di una iniziativa di sensibilizzazione e di prevenzione sanitaria dedicata al mondo femminile, a ridosso della ricorrenza della giornata internazionale per i diritti della donna. L’amministrazione comunale di Agnone, al netto della retorica stantia sulla ricorrenza, invita nel concreto l’universo fennimile «a regalarsi un momento di affetto e attenzione verso se stesse». L’appuntamento, in programma per sabato 11 marzo, alle ore 17:30 a Palazzo San Francesco, è con Annalidia Sammartino, medico chirurgo agnonese specialista in ostetricia e ginecologia, per parlare del tema “Donna e prevenzione: dall’infanzia alla senilità”.

