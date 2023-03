Stage tecnico con osservatori del Benevento calcio, Agnonese presente con gli Esordienti

Nel pomeriggio di oggi, presso il campo di calcio della società delle Acli di Campobasso, si è svolto uno stage tecnico per i nati nel 2010 – 2011 organizzato dalla società Acli, al quale hanno preso parte osservatori della società professionista del Benevento calcio, squadra militante in serie B.

«Si è trattato di un allenamento congiunto, con specializzazione tecnica, presso il campo Acli in Campobasso, rivolto alla categoria 2010 e 2011. – spiega Andrea Lupo, tra gli organizzatori dell’evento sportivo – E la giornata di sport si è avvalsa della consulenza di responsabili tecnici di settori giovanili di club professionistici. Sono intervenuti ragazzi provenienti da tutta la regione: Frenter Larino, Pol. SS Pietro e Paolo Mirabello, Calcio Acli Campobasso, Olympia Agnonese, Polisportiva Fortore, Chaminade Campobasso, Virtus Bojano, Atletico Trivento, Isola Croata Acquaviva».

Anche la società Olympia Agnonese – Robur, dunque, settore giovanile, è stata presente all’importante evento, con alcuni ragazzi della categoria Esordienti scelti dal mister Michele Delli Quadri e precisamente il difensore centrale e capitano, Rodolfo Comegna, l’attaccante Gabriele Di Primio, il mediano Mattia Bottone, l’attaccante Alessio Cirulli, l’esterno Enrico Di Carlo, e il portiere Gino Stracqualursi.

Piena soddisfazione viene espressa dal responsabile del settore giovanile Fernando Sica «per aver avuto l’invito ad inviare i ragazzi per questo stage tecnico che gratifica la società in quanto riconosciuta una scuola calcio seria e di qualità. Una esperienza in più per i nostri ragazzi che si sono trovati a confrontarsi con altri pari età del territorio molisano, sotto la supervisione di tecnici selezionatori professionistici».

Il prossimo raduno, attenzionato dagli osservatori di squadre professionistiche, è in programma per il prossimo 27 marzo per la categoria Giovanissimi.