Oktoberfest anche nel Chietino: appuntamento dall’8 al 10 settembre ad Atessa

Arriva l’Oktoberfest ad Atessa (Ch) e porta l’atmosfera dell’originale Oktoberfest di Monaco direttamente in Val di Sangro, creando un ponte con le tradizioni bavaresi. L’appuntamento è per l’8 il 9 e il 10 settembre prossimi in Piazza Garibaldi, dalle ore 19. «L’appuntamento – spiegano gli organizzatori –unisce cultura, cibo, birra e divertimento. La nostra iniziativa è ufficialmente riconosciuta dall’Oktoberfest con birre dalla ricetta originale. Quindi vasta selezione di birre, piatti tradizionali e intrattenimento».

La kermesse prenderà il via l’8 settembre con il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, che aprirà la prima botte e spillerà la prima birra. Apertura anche degli stand gastronomici. Quindi live music con I Malajente che rappresentano la nuova espressione della musica latina, che deriva dalla fusione di culture latino americane differenti quali quella cubana, la boliviana, l’argentina, la portoricana, la dominicana. Il 9 settembre si replica con le sonorità dei “Frutti Freschi” e la loro… spremuta di musica italiana. Interpreteranno canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana: cantautori evergreen e moderni, dance e disco music. La band sarà vestita rigorosamente a tema… frutta. Oltre allo spettacolo saranno presenti momenti di karaoke e giochi di gruppo. Il 10 settembre apertura con i balli della tradizione popolare abruzzese delle Giovani Voci Dijoriane, dirette dal maestro Lelio Pili. A seguire show comico con Stellina, abruzzese doc che conduce due programmi su Super J Tv canale 16 e conta numerose apparizioni in tv nazionali in programmi come “Eccezionale veramente”, “Striscia la Notizia”, “I Soliti Ignoti”, “Tu Si Que Vales”, “Bar Stella”.

Ha partecipato a diversi film e a breve lo si potrà vedere anche in Rai. Si continua con la musica dal vivo dei Roppoppò, cantastorie dei luoghi e delle tradizioni delle genti d’Abruzzo delle quali raccoglie elementi distintivi rinnovandoli con un’apparente semplicità e accompagnandoli con il suo ddu’ botte.

Prenotazioni e info 3319571819 o 3497406657.