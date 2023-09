Raduno mondiale del bracco italiano, il Molise rappresentato da “Aldo” di Vincenzo Di Ciurcio

Il Molise protagonista al terzo raduno mondiale della razza bracco italiano, grazie al bracco italiano bianco arancio “Aldo” di Vincenzo Di Ciurcio. Nelle giornate dell’8, 9 e 10 settembre, Arezzo ospiterà il terzo raduno mondiale per la razza bracco italiano, un weekend ricco di eventi, a partire dal convegno di venerdì sulla genetica della razza, il raduno del sabato e prove di lavoro della domenica.

«La razza bracco italiano è una delle razze, insieme al segugio, più antiche di origine italiana, affreschi del XIV secolo testimoniano l’inequivocabile continuità nel tempo del bracco italiano come cane da caccia da ferma più utilizzato nei secoli alla selvaggina nobile da piuma, apprezzato dai nobili medici toscani che impiegavano il bracco per le cacciate alla selvaggina volatile. – spiega Vincenzo Di Ciurcio – Di grande capacità di trotto veloce e riporto, apprezzato per la sua morfologia elegante sobria possente ed equilibrata, la sua dolcezza e il suo sguardo con un filo di malinconia e pensieroso lo ha fatto nel tempo considerare “ un filosofo pensatore dallo sguardo quasi umano”. Delle tre giornate, il raduno della razza del sabato sarà la più emozionante, – continua Di Ciurcio – infatti vedrà la partecipazione di bracchi provenienti da tutte le parti del mondo, saranno diversi i paesi partecipanti sia europei che americani, tutti i soggetti saranno esaminati da esperti giudici Enci-Fci, per valutare la morfologia».

L’organizzatore del raduno mondiale è la Sabi, società amatori bracco italiano, insieme all’Enci, ente nazionale della cinofilia italiana e della Fci, federazione cinologica internazionale. Il programma del raduno prevede l’accoglienza di tutti i bracchi e i relativi proprietari e le delegazioni provenienti da tutto il mondo al parco pubblico di Arezzo, per poi sfilare per le vie storiche per raggiungere piazza Grande dove inizierà la valutazione morfologica dei soggetti presentati. Aprirà la sfilata il corteo storico Città di Arezzo con gli sbandieratori e figuranti di parata. L’Italia come paese ospitante sarà la prima a sfilare con i bracchi e proprietari provenienti da tutta la penisola. Anche Isernia sarà protagonista al raduno mondiale di Arezzo, infatti un bracco italiano bianco arancio parteciperà a questo evento così importante, “Aldo” è il nome del bracco che fa parte della rappresentanza italiana.

Il bracco italiano bianco arancio “Aldo” sarà condotto dal proprietario di Isernia, Vincenzo Di Ciurcio, che spiega: «Questo soggetto ha avuto moltissimi podi e riconoscimenti come migliore di razza in manifestazioni nazionali ed internazionali e raduni di razza. Un’emozione unica poter partecipare ad un raduno cosi importante per questa razza antichissima, bellissima e apprezzata in tutto il mondo.

Sono veramente emozionato di far parte della delegazione italiana al raduno mondiale con il mio “Aldo” che mi ha regalato tantissime emozioni salendo sui gradini più alti dei podi in diverse manifestazioni nazionali ed internazionali e nei raduni di razza. Un soggetto elegante, capace di farsi apprezzare da diversi giudici Enci-Fci, ottenendo sempre la massima qualifica e piazzandosi sui gradini più alti dei raggruppamenti delle razze italiane e delle razze da ferma».