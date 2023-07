Panchine europee ad Agnone e Capracotta, l’assessore Di Tella: «Simbolo dei valori di pace, democrazia, sviluppo e solidarietà»

Anche il comune di Capracotta, come quello di Agnone, ha aderito al progetto “Panchine europee in ogni Comune”. Una panchina europea è un simbolo, ma non è solo questo, è anche un luogo di incontro e di confronto, uno spazio dove promuovere la creazione di una cittadinanza critica, consapevole e coinvolta nella vita dell’Unione europea.

«Con la realizzazione della panchina si rivolge lo sguardo verso un’Europa più equa, più forte e più etica, per costruirla insieme ogni giorno prima di tutto a partire da queste strade e queste piazze» commentano gli amministratori di Agnone. «E quindi sediamoci su questa panchina, anche adesso, sempre che la vernice sia asciutta, perché non sia un monumento. – continuano – Sostiamo e discutiamo su questa panchina, ma poi alziamoci e riprendiamo la strada per costruire insieme il nostro presente e il nostro futuro, portando avanti i valori e i progetti di unione di intenti, di valori , di senso di unione e di pace. La panchina rappresenta un luogo d’incontro, di aggregazione sociale, scevro da distinzioni di sesso, età, religione, appartenenza culturale. Un simbolo del territorio, della comunità e della quotidianità. L’iniziativa vuole portare i simboli dell’Unione europea sul territorio e ribadire la cittadinanza europea, promuovendo senso civico e riflessione. Accettiamo gli altri intesi come persone che arrivano da noi per qualsivoglia motivo, ma con l’impegno della collettività ad aiutarli nell’integrazione, nel farli sentire bene accolti, coccolati e facenti parti del nostro vissuto».

Il progetto delle panchine europee, come già accennato, è stato accolto con entusiasmo anche a Capracotta. Ne dà notizia l’assessore comunale Pierino Di Tella: «L’iniziativa, tenuto conto della sensibilità della comunità di Capracotta sui temi europei, consentirà di riaffermare il legame tra i cittadini e l’unione europea favorendo la condivisione dei valori sovranazionali in un’ottica di pace, democrazia, sviluppo e solidarietà. Sulla panchina posizionata giorni fa lungo corso Sant’Antonio, sotto il pannello promozionale del nostro paese, è riportata il messaggio “nessuno è sicuro da solo” , di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo dal 2019 al 2022».