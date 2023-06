Pannelli solari innescano incendio sulla scuola dell’infanzia, i Vigili del fuoco limitano i danni

In merito all’incendio che oggi, intorno alle 14, ha interessato la Scuola dell’Infanzia, sul Lungomare di Fossacesia Marina, è intervenuto il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, che insieme al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ed al comandante della Polizia Locale, si è portato sul posto per accettarsi di quanto fosse avvenuto.

«L’incendio si è sviluppato su una piccola parte dei pannelli solari situata sul tetto nella zona posteriore dell’edificio, provocato da un corto circuito sull’impianto fotovoltaico. L’allarme è stato lanciato subito dal personale di uno stabilimento balneare, che si trova di fronte alla scuola. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Lanciano e Ortona ha consentito che il fuoco fosse subito circoscritto. Le fiamme hanno causato danni ad alcuni pannelli solari e alla copertura in guaina del tetto. Le aule erano deserte in quel momento. Non si registrano danni alla struttura. In appoggio alle unità antincendio sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Fossacesia e la Polizia Locale. Si dovranno ripristinare la linea elettrica del fotovoltaico ed i pannelli e poi procedere alle riparazioni da parte di tecnici specializzati della società che gestisce l’impianto. L’edificio sarà operativo da domani, primo luglio, per ospitare la Guardia Medica estiva e turistica».