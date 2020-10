Pediatria, incarico nelle Langhe piemontesi per il giovane Guido Marinelli

Dal 1° novembre prenderà servizio a Dogliani, in provincia di Cuneo, al posto della collega Marialia Repici che cessa l’attività di pediatra di libera scelta. Si tratta del giovane medico agnonese, Guido Marinelli che ha raccolto l’eredità di nonno Ercolino, conosciutissimo in tutto il Molise e papà Italo, in servizio all’ospedale di Gubbio (Perugia). Guido Marinelli, laureato in Medicina a Perugia, specializzando al prestigioso ‘Gaslini’ di Genova, lavorerà nell’ex ambito territoriale di Dogliani, Belvedere Langhe, Farigliano, Lequio Tanaro, Samona, Bovincino. In precedenza, il 30enne camice bianco agnonese, ha prestato servizio a Carcare (Savona). Con la speranza di rivederlo un giorno lavorare nella sua città natale, l’Eco online gli rivolge un grande in bocca al lupo per la nuova esperienza professionale.

