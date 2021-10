Per ricordare il Milite Ignoto: chiuso il concorso, Castiglione Messer Marino sul podio

Si conclude oggi, 28 ottobre 2021, il concorso regionale “Per ricordare il Milite Ignoto”, evento organizzato dal Comando Militare Esercito “ABRUZZO MOLISE” e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, riservato agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

Il concorso nasce dalla volontà di celebrare il centenario della data di commemorazione della fine della Grande Guerra (4 novembre del 1921), giornata nella quale, presso il complesso monumentale del Vittoriano a Roma, venne tumulata la salma di un soldato senza identità caduto in guerra.



Si trattò di un atto fortemente simbolico poiché il sacrario rappresentò idealmente tutti quei soldati, figli, padri di famiglia che una volta partiti per la guerra non fecero mai più ritorno a casa da vivi né fu possibile per le persone care avere una tomba presso la quale piangere.

Il concorso, legato a questo significativo evento della nostra storia ha consentito dunque di far conoscere agli alunni della regione questo monumento nazionale che è la manifestazione tangibile del sacrificio ma anche dell’eroismo del popolo italiano durante la Prima Guerra mondiale.



Il concorso, attraverso la partecipazione consapevole ed il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche, ha sensibilizzato i giovani proprio sui valori dell’insegnamento di educazione civica a cui il monumento nazionale si aggancia fortemente.

Gli istituti vincitori del concorso “Per ricordare il Milite Ignoto” bandito nell’anno scolastico 2020/2021 sono:

Scuola Primaria di Morro d’Oro – Notaresco (TE);

Scuola Media Statale E. Mattei – Civitella Roveto (AQ);

Suola Primaria M. Marino – Castiglione Messer Marino (CH);

Scuola Dante Alighieri – L’Aquila;

Scuola Statale Savini San Giuseppe Sangiorgio (TE).



La premiazione delle scuole vincitrici del concorso si è conclusa questo pomeriggio, presso l’IIS “Dante Alighieri” – L’Aquila, dove il Colonnello Marco IOVINELLI, Comandante del Comando Militare Esercito “ABRUZZO MOLISE”, ha proceduto alla premiazione consegnando la targa ricordo del concorso “Per ricordare il Milite Ignoto” alla Dirigente Scolastica dell’Istituto, dott.ssa Antonella CONIO. La semplice cerimonia, svoltasi nel pieno rispetto delle norme di contenimento e opposizione alla diffusione del contagio da COVID-19, si è aperta con l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte di una rappresentanza di studenti frequentatori del Conservatorio Statale di Musica “Alfredo Casella”, ed erano presenti, in rappresentanza del Comune de L’Aquila, l’Assessore alle Politiche Educative, Ing. Francesco Cristiano BIGNOTTI, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Nicola MIRANTE e una rappresentanza degli alunni frequentatori dell’istituto e degli insegnanti referenti del progetto e del concorso.