Piccolo Comune Amico, premiato Agnone per la categoria “Aria, acqua, terra”

«Caro sindaco Daniele Saia, ti confermiamo che il tuo Comune è risultato vincitore e dunque ti attendiamo, insieme ad un accompagnatore, alla premiazione del 12 luglio a Roma, palazzo Rospigliosi». E’ la missiva recapitata al Comune di Agone, firmata dal Codacons, con la quale viene annunciato che Agnone è risultato tra i vincitori del premio “Piccolo Comune Amico“.

Il Codacons, insieme a Aci, Anci, Enac, Fit – Federazione Italiana Tabaccai, Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem, dà il via alla seconda edizione del Premio che promuovere lo sviluppo e valorizza le eccellenze dei Comuni italiani con meno di cinquemila abitanti. I Comuni sono il patrimonio culturale più importante del nostro Paese ed il rilancio dell’economia, dopo l’emergenza sanitaria ormai trascorsa, non può che partire da questi piccoli gioielli del territorio. Come lo scorso anno, questo prestigioso progetto sociale ha l’obiettivo di individuare e premiare i Comuni che ospitano le eccellenze del territorio italiano, in un grande evento annuale che si terrà a Roma. Il “Premio Piccolo Comune Amico” premia quindici Comuni che ospitano le eccellenze del territorio italiano, ed è suddiviso in cinque categorie: agroalimentare, basato sulle eccellenze agro alimentari, sia prodotti locali che elaborazioni di prodotti alimentari e ricette tipiche; Categoria dedicata ai tre Comuni nei quali si sono distinte aziende, mercati, commercianti e produttori di eccellenze agroalimentari; artigianato, le eccellenze creative della mano umana e tradizioni artigianali particolari; vengono premiati tre Comuni nei quali trovano spazio aziende artigiane e piccoli punti di commercio artigianale. Innovazione sociale: vengono premiati tre piccoli Comuni che valorizzano le proprie risorse interne con benefit ed incentivi che sviluppino la produttività e facilitino il ritorno delle risorse umane dai grandi centri ai piccoli Comuni, o che si siano distinti per la valorizzazione della digitalizzazione, adottando politiche di potenziamento dei servizi digitali e i della cultura digitale tra i cittadini. Cultura, arte, storia: la categoria premia i tre Comuni che abbiano dato voce alle proprie specificità culturali, facendo conoscere le caratteristiche culturali tipiche della zona e facilitando così il turismo, grazie anche a dipinti importanti o altre opere artistiche presenti nel comune o opere d’arte anche presenti in natura. Infine economia circolare: questa categoria costituisce un premio speciale per promuovere una forma di economia eco-sostenibile, che riduca al minimo gli sprechi e utilizzi risorse ed energie rinnovabili e circolari, e premia i tre Comuni che si sono distinti in quest’ambito.

L’edizione 2023, inoltre, si caratterizza per nuovi premi e nuove opportunità, e tra questi quello che è stato assegnato al Comune di Agnone, cioè “aria, acqua, terra, perché, stando alla valutazione della commissione, ha «valorizzato la bellezza naturalistica del proprio territorio, attraverso l’istituzione di itinerari e percorsi sostenibili e immersi nella natura».