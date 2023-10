Piromani ancora in azione ad Agnone: tre ettari di vegetazione distrutti in contrada Macchie

Ha cambiato orario, forse nel tentativo di depistare le indagini, ma il risultato è stato identico: tre ettari di vegetazione andati in fumo e uomini e mezzi dei Vigili del fuoco impegnati per ore per combattere contro le fiamme.

Non si arresta la scia di incendi di chiara origine dolosa in Alto Molise, in particolare sul territorio comunale di Agnone. La vigliacca mano del piromane è entrata in azione poco dopo le ore 17 di oggi. La segnalazione è arrivata pochi minuti dopo, per un incendio di sterpaglie e macchia mediterranea in contrada Macchie. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone che hanno dovuto operare per circa tre ore per arginare ed estinguere il rogo e bonificare l’area.