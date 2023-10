Incendio in frazione Valli di Schiavi, le fiamme minacciano le abitazioni: Vigili del fuoco in azione

Un incendio di sterpaglie si è scatenato, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, in località Valli superiore, frazione di Schiavi di Abruzzo. Il rogo, alimentato dal vento, ha oltrepassato la via asfaltata comunale e ora ha aggredito la zona a monte, quella al di sotto della provinciale tra Schiavi e Castiglione, dove ci sono diverse abitazioni e vegetazione più alta, macchia mediterranea.

Sul posto stanno operando, gai da un’ora ormai, i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone, ma le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente complesse dal forte vento che alimenta le fiamme spingendole proprio in direzione delle abitazioni della frazione, nella parte alta.

Operativi, per quanto di propria competenza, anche i Carabinieri della stazione di Schiavi di Abruzzo che stanno sentendo sul posto a sommarie informazioni alcuni dei presenti nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica dell’incendio ed accertare eventuali responsabilità di tipo colposo.

Al momento la situazione non è ancora sotto controllo , con il forte vento che alimenta le fiamme. I Vigili del fuoco sono a presidio delle abitazioni nel tentativo di limitare i danni alle strutture. Negli ultimi minuti è sopraggiunto il mezzo fuoristrada del Comune di Schiavi, munito di modulo antincendio.