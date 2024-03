Ponte Sente, firmata la convenzione con l’Anas: ora parte il countdown per l’apertura dei cantieri

Firmata nel pomeriggio di oggi, come annunciato, la convenzione tra la Provincia di Isernia e Anas per la partenza dei lavori di messa in sicurezza del viadotto Sente. Si tratta di un primo stanziamento di circa 9 milioni di euro, come ha sottolineato nei giorni scorsi il presidente Saia, per dar corso ai primi lavori di messa in sicurezza. Mancano all’appello almeno altri sei milioni di euro.

«I fondi, su input del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sono stati finanziati con l’art.1 comma 288 della Finanziaria: si tratta delle somme necessarie per l’inizio dei lavori. -si legge in una nota stampa fatta circolare dall’assessore regionale Michele Marone, presente alla firma – Si tratta di un’opera di grande importanza perché consente il collegamento tra l’alto Molise e l’Abruzzo».

Così importante che il Ministero ha impiegato più di cinque anni solo per dare l’ok alla firma della convenzione.

Intanto domattina si terrà il sopralluogo tecnico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al campo base del cantiere della SS 652 Fondo Valle Sangro. L’evento si terrà domani venerdì 8 marzo 2024, a partire dalle ore 10.30.

Saranno presenti: il sindaco del Comune di Gamberale, Maurizio BUCCI, il sindaco del Comune di Pizzoferrato, Palmerino FAGNILLI, il sindaco del Comune di Quadri, Assunta FAGNILLI il sindaco del Comune di Borello, Armando DI LUCA, il Prefetto di Chieti, Mario DELLA CIOPPA ed il Responsabile Unico del Procedimento di Anas, Claudio BUCCI.