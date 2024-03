Ponte Sente, Saia strappa al ministro Salvini la promessa di ri-statalizzare tutta l’Istonia

«Ho iniziato a lavorarci già dal primo giorno da presidente della Provincia di Isernia. E ora questo traguardo è realtà. È stata firmata questo pomeriggio in via Berta la convezione con ANAS per l’avvio dei lavori sul ponte Sente, ponte che collega la nostra regione all’Abruzzo».

Così Daniele Saia, sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia, che ha sottoscritto l’atteso documento di convenzione con l’Anas.

«Un risultato storico che ci proietta verso la riapertura del viadotto. A disposizione i primi 9 milioni di euro per l’intervento di sistemazione, bisognerà continuare a dialogare con Roma per reperire gli altri fondi necessari. – sottolinea Saia, che i collegamento streaming ha strappato al vicepremier Matteo Salvini la promessa di ristatalizzare l’Istonia , restituendola alla totale gestione dell’Anas – Intanto ringrazio la struttura tecnica della Provincia e i diversi attori politici regionali e nazionali che si sono interessati al problema. E, ovviamente, il mio ringraziamento va anche ai colleghi presidenti Coia e Ricci che si sono a lungo impegnati per il Sente».

«Potete contarci» ha commentato, telegrafico, il Ministro Salvini alla richiesta del presidente Saia.